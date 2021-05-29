В Афганістані підірвався автобус з викладачами: є загиблі і поранені

В Афганістані підірвався автобус з викладачами з університету Аль-Біруні. В результаті загинуло 3 людини, 15 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Автобус вибухнув в результаті вибуху бомби на узбіччі дороги у Чарікарі, столиці провінції Парван. В автобусі їхали викладачі з університету Аль-Біруні, повідомив представник поліції провінції Салім Нурі.

За словами Хамеда Обайді, представника Міністерства вищої освіти, деякі з поранених вчителів перебувають у критичному стані.

Жодна група поки не взяла на себе відповідальність за те, що трапилося.

Зазначимо, що від вибуху придорожніх бомб і від бомб, прикріплених під транспортними засобами, в останні місяці в Афганістані страждають співробітники сил безпеки, судді, державні чиновники, активісти, журналісти.