В Афганістані підірвався автобус з викладачами: є загиблі і поранені
В Афганістані підірвався автобус з викладачами з університету Аль-Біруні. В результаті загинуло 3 людини, 15 отримали поранення.
Про це повідомляє Reuters.
Автобус вибухнув в результаті вибуху бомби на узбіччі дороги у Чарікарі, столиці провінції Парван. В автобусі їхали викладачі з університету Аль-Біруні, повідомив представник поліції провінції Салім Нурі.
За словами Хамеда Обайді, представника Міністерства вищої освіти, деякі з поранених вчителів перебувають у критичному стані.
Жодна група поки не взяла на себе відповідальність за те, що трапилося.
Зазначимо, що від вибуху придорожніх бомб і від бомб, прикріплених під транспортними засобами, в останні місяці в Афганістані страждають співробітники сил безпеки, судді, державні чиновники, активісти, журналісти.
Уряд зазвичай звинувачує в таких випадках талібів, але Повстанське угруповання заперечує свою причетність.
Зазначимо, що в Афганістані тільки в цьому році постраждали 1 800 мирних жителів. Про це повідомили в ООН.
Раніше повідомлялося, що у Пентагоні вважають виведення американських військ з Афганістану занадто поспішним.