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В Афганістані підірвався автобус з викладачами: є загиблі і поранені

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Афганістан, Субота 29 травня 2021 23:16
В Афганістані підірвався автобус з викладачами: є загиблі і поранені Фото: в Афганістані підірвався автобус а(twitter.com/KhyberChronicle)
Автор: Наталья Скороход

В Афганістані підірвався автобус з викладачами з університету Аль-Біруні. В результаті загинуло 3 людини, 15 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Автобус вибухнув в результаті вибуху бомби на узбіччі дороги у Чарікарі, столиці провінції Парван. В автобусі їхали викладачі з університету Аль-Біруні, повідомив представник поліції провінції Салім Нурі.

За словами Хамеда Обайді, представника Міністерства вищої освіти, деякі з поранених вчителів перебувають у критичному стані.

Жодна група поки не взяла на себе відповідальність за те, що трапилося.

Зазначимо, що від вибуху придорожніх бомб і від бомб, прикріплених під транспортними засобами, в останні місяці в Афганістані страждають співробітники сил безпеки, судді, державні чиновники, активісти, журналісти.

Уряд зазвичай звинувачує в таких випадках талібів, але Повстанське угруповання заперечує свою причетність.

Зазначимо, що в Афганістані тільки в цьому році постраждали 1 800 мирних жителів. Про це повідомили в ООН.

Раніше повідомлялося, що у Пентагоні вважають виведення американських військ з Афганістану занадто поспішним.

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