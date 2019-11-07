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Афганістан зацікавлений в активізації міжпарламентського діалогу з Україною

Новини » Політика     07.11.2019 - 14:07
Афганістан зацікавлений в активізації міжпарламентського діалогу з Україною
Фото: зустріч комітету Ради з парламентською делегацією Афганістану (iportal.rada.gov.ua)

Також Афганістан зацікавлений у покращенні взаємодії із консульських питань

Афганістан зацікавлений в активізації міжпарламентського діалогу з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, 6 листопада члени комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва зустрілись із парламентською делегацією Верхньої палати парламенту Афганістану.

"Під час зустрічі, проведеної на прохання афганської сторони, сторони обговорили міждержавні взаємовідносини, їх політичну, економічну та гуманітарну складові. Афганська сторона наголосила на необхідності активізації міжпарламентського діалогу між Україною та ісламською республікою Афганістан, а саме на поглибленні співпраці на рівні відповідних міжпарламентських груп дружби", - сказано у повідомленні.

Вказано, що комітет з питань зовнішньої політики уже розпочав роботу щодо створення такої групи з парламентом Афганістану. У Раді запевняють, що така група розпочне свою роботу вже найближчим часом.

"Серед іншого, афганською стороною було порушене питання поглиблення співробітництва у сфері освіти та покращенні взаємодії із консульських питань, зокрема паспортно-візових процедур", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у кінці жовтня повідомлялося, що Україна та Франція будуть поглиблювати міжпарламентське співробітництво. Так, спікер ВР Дмитро Разумков у межах робочого візиту до Ради Європи зустрівся з главою Національних зборів Французької республіки Рішаром Ферраном.

Як писало РБК-Україна раніше, у Верховній раді сподіваються на розширення міжпарламентських відносин з Нідерландами.

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