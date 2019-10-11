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У ВР сподіваються на розширення міжпарламентських відносин з Нідерландами

Новини » Політика    11.10.2019 - 11:34
У ВР сподіваються на розширення міжпарламентських відносин з Нідерландами
Фото: Дмитро Разумков і Стеф Блок (rada.gov.ua)

Нідерланди готові до розширення співпраці з Україною

У Верховній раді сподіваються на розширення міжпарламентських відносин з Нідерландами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

Зокрема, глава Ради Дмитро Разумков зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком.

Так, спікер подякував Нідерландам за підтримку у здійсненні реформ, особливо з огляду на швидкий темп їхнього впровадження. Він також висловив сподівання на розвиток та поглиблення двосторонніх відносин між державами.

"Дмитро Разумков також сподівається на розширення міжпарламентських відносин між країнами", - сказано у повідомленні.

"Парламент нового скликання налаштований на продовження та розвиток конструктивного діалогу з нашими нідерландськими колегами", - підкреслив голова парламенту.

Крім того, сторони приділили увагу авіакатастрофі літака МН17. Разумков підтвердив позицію України щодо необхідності притягнення винних осіб до відповідальності.

"Україна відкрита до діалогу і готова всебічно сприяти в розслідуванні цієї трагедії. Ми докладемо максимум зусиль, щоби винні були покарані", - сказав він.

У свою чергу Блок подякував Україні за ту підтримку, яка надається у розслідуванні справи щодо авіакатастрофи МН17.

"Він також наголосив на тому, що Нідерланди як потужний інвестор в економіку України готові до розширення співпраці, якщо для цього будуть створені належні умови. Міністр зазначив, що реформи, які зараз відбуваються в Україні, мають позитивно вплинути на її інвестиційну привабливість", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Блок заявив, що Нідерланди планують отримати більше інформації щодо закриття повітряного простору над сходом України в той час, коли був збитий МН17.

Як писало РБК-Україна, глава МЗС Нідерландів заявив, що його країна не дозволить послабити санкції Європейського союзу проти Росії без виконання мінських угод.

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