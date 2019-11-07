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Афганистан заинтересован в активизации межпарламентского диалога с Украиной

Новости » Политика     07.11.2019 - 14:07
Афганистан заинтересован в активизации межпарламентского диалога с Украиной
Фото: встреча комитета Рады с парламентской делегацией Афганистана (iportal.rada.gov.ua)

Также Афганистан заинтересован в улучшении взаимодействия по консульским вопросам

Афганистан заинтересован в активизации межпарламентского диалога с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

В частности, 6 ноября члены комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества встретились с парламентской делегацией Верхней палаты парламента Афганистана.

"Во время встречи, проведенной по просьбе афганской стороны, стороны обсудили межгосударственные взаимоотношения, их политическую, экономическую и гуманитарную составляющие. Афганская сторона подчеркнула необходимость активизации межпарламентского диалога между Украиной и исламской республикой Афганистан, а именно углубления сотрудничества на уровне соответствующих межпарламентских групп дружбы", - говорится в сообщении.

Указано, что комитет по вопросам внешней политики уже начал работу по созданию такой группы с парламентом Афганистана. В Раде уверяют, что такая группа начнет свою работу в ближайшее время.

"Среди прочего, афганской стороной был поднят вопрос углубления сотрудничества в сфере образования и улучшения взаимодействия по консульским вопросам, в частности паспортно-визовых процедур", - отмечается в сообщении.

Напомним, в конце октября сообщалось, что Украина и Франция будут углублять межпарламентское сотрудничество. Так, спикер ВР Дмитрий Разумков в рамках рабочего визита в Совет Европы встретился с главой Национального собрания Французской республики Ришаром Ферраном.

Как писало РБК-Украина ранее, в Верховной раде надеются на расширение межпарламентских отношений с Нидерландами.

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