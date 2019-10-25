Фото: зустріч Дмитра Разумкова з Рішаром Ферраном (iportal.rada.gov.ua)

Разумков сподівається, що зустрічі між представниками парламентів обох країн стануть регулярними

Україна та Франція будуть поглиблювати міжпарламентську співпрацю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної ради України.

Так, спікер ВР Дмитро Разумков у межах робочого візиту до Ради Європи зустрівся з головою Національних зборів Французької Республіки Рішаром Ферраном.

"Разумков подякував за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та висловив сподівання, що зустрічі між представниками парламентів обох країн стануть регулярними. За його словами, міжпарламентські відносини країн мають вибудовуватись на полі Ради Європи, де діють єдині правила для всіх учасників цієї організації", - сказано у повідомленні.

У свою чергу Ферран запевнив у готовності зміцнювати міжпарламентські відносини між країнами.

"Голова Національних зборів Французької республіки запевнив у готовності до подальшого розвитку міжпарламентських відносин та їхнього зміцнення, а також наголосив на необхідності забезпечення прав людини та збереження демократичних цінностей", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Верховній раді сподіваються на розширення міжпарламентських відносин з Нідерландами. Так, раніше глава Ради Дмитро Разумков зустрівся з міністром закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком.

Як писало РБК-Україна, влітку 2018 року Україна та Франція заявили про необхідність посилення міжпарламентського співробітництва. Тодішній спікер ВР Андрій Парубій під час офіційного візиту до Франції зустрівся з главою Сенату Жераром Ларше.