В аеропорту "Київ" вибухівку не знайшли

Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com-airportkiev)

При огляді поліцейські евакуювали близько 700 осіб

Поліція 25 квітня перевірила анонімне повідомлення про замінування аеропорту "Київ" ("Жуляни"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції.

Правоохоронці провели евакуацію людей та ретельну перевірку будівлі і прилеглої до неї території. Ніяких вибухонебезпечних речовин або предметів не виявлено.

При огляді поліцейські евакуювали близько 700 осіб.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці вдруге за тиждень евакуюють аеропорт "Київ" після повідомлення про мінування. На місце виїхали слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та екіпажі патрульних.

Нагадаємо, 23 квітня з приміщення аеропорту "Київ" була проведена евакуація після повідомлення про мінування. В той самий день надійшов дзвінок про бомбу в аеропорту Одеси, проте перевірка обох об'єктів не виявила вибухонебезпечних предметів. Під час огляду аеропорту "Київ" поліцейські евакуювали приблизно 800 осіб. В Одесі було евакуйовано 400 пасажирів і працівників аеропорту

Крім того, 23 квітня у Харкові протягом дня правоохоронці дев'ять разів виїжджали на виклики про закладці вибухонебезпечних устройст в різних об'єктах. Відзначається, що правоохоронці оглянули 40 883 кв. метрів будівель та прилеглої території, а також евакуювали 808 громадян.