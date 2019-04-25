У Києві знову евакуювали аеропорт після дзвінка про бомбу

Фото: аеропорт "Київ" (facebook.com/airportkiev)

Аеропорт "Київ" евакуюють другий раз за тиждень

У Києві вдруге за тиждень евакуюють аеропорт після повідомлення про замінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що до чергової частини Солом'янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту "Київ". На місце виїхали слідчо-оперативна група, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та екіпажі патрульних.

"В даний час правоохоронці проводять евакуацію і перевіряють будівлю та прилеглу до неї територію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 квітня з приміщення аеропорту "Київ" провели евакуацію після повідомлення про мінування. В той самий день надійшов дзвінок про бомбу в аеропорту Одеси, проте перевірка обох об'єктів не виявила вибухівку. Під час огляду аеропорту "Київ" поліцейські евакуювали близько 800 осіб. В Одесі було евакуйовано 400 пасажирів і працівників аеропорту

Крім того, 23 квітня у Харкові протягом дня правоохоронці 9 разів виїжджали на виклики про закладення вибухівки в різних об'єктах.