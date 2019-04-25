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В аэропорту "Киев" взрывчатку не нашли

Новости » Происшествия    25.04.2019 - 16:36
В аэропорту "Киев" взрывчатку не нашли
Фото: аэропорт "Киев" (facebook.com-airportkiev)

При осмотре полицейские эвакуировали около 700 человек

Полиция 25 апреля проверила анонимное сообщение о минировании аэропорта "Киев" ("Жуляны"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции

Правоохранители провели эвакуацию людей и тщательную проверку здания и прилегающей к ней территории. Никаких взрывоопасных веществ или предметов не обнаружено.

При осмотре полицейские эвакуировали около 700 человек.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в столице второй раз за неделю эвакуируют аэропорт "Киев" после сообщения о минировании. На место выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и экипажи патрульных.

Напомним, 23 апреля из помещения аэропорта "Киев" была проведена эвакуация после сообщения о минировании. В тот же день поступил звонок о бомбе в аэропорту Одессы, однако проверка обоих объектов не выявила взрывоопасных предметов. Во время осмотра аэропорта "Киев" полицейские эвакуировали приблизительно 800 человек. В Одессе были эвакуированы 400 пассажиров и работников аэропорта

Кроме того, 23 апреля в Харькове в течение дня правоохранители девять  раз выезжали на вызовы о закладке взрывоопасных устройст в различных объектах. Отмечается, что правоохранители осмотрели 40 883 кв. метров зданий и прилегающей территории, а также эвакуировали 808 граждан.

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