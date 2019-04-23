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З аеропорту "Жуляни" евакуювали тисячу людей через "замінування"

Новини » Надзвичайні події    23.04.2019 - 13:14
З аеропорту "Жуляни" евакуювали тисячу людей через "замінування"
Фото: аеропорт "Київ" (www.facebook.com/airportkiev)

Поліція перевіряє повідомлення про замінування "Жулян"

Із приміщення аеропорту "Київ" в Жулянах евакуювали близько тисячі осіб через повідомлення про замінування. Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Ще працюють кінологи і вибухотехніки. З приміщення евакуювали близько тисячі громадян. На місці працюють представники правоохоронних органів", - повідомив Тракало.

Крім того на сторінці аеропорту у Facebook повідомляється, що сьогодні об 11:45 на е-мейли співробітників аеропорту на електронну пошту надійшла інформація про про замінування терміналів аеропорту.

"З метою перевірки на наявність вибухонебезпечних предметів пасажирів із терміналів евакуювали. На місці працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група", - повідомили в аеропорті.

З аеропорту &quot;Жуляни&quot; евакуювали тисячу людей через &quot;замінування&quot;

 

Нагадаємо, 18 квітня поліція перевіряла анонімне повідомлення про замінування міжнародного аеропорту "Одеса". В ході обстеження аеропорту та прилеглої території вибухових пристроїв та речовин не виявлено.

Як повідомляло РБУ-Україна, 20 квітня в Києві правоохоронці перевіряли інформацію про мінування Центрального залізничного вокзалу.

В Одесі повідомили про мінування аеропорту У Харкові поліція перевірила ще п'ять повідомлень про мінування
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