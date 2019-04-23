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У Харкові за день надійшло 9 повідомлень про мінування

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 19:40
У Харкові за день надійшло 9 повідомлень про мінування
Фото: перевірка повідомлення про мінування (hk.npu.gov.ua)

Всі повідомлення виявилися неправдивими

У Харкові протягом дня 23 квітня правоохоронці протягом дня 9 разів виїжджали на виклики про закладення вибухівки у різних обєктах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області. 

Зазначається, що правоохоронці оглянули 40 883 кв. метрів будівель та прилеглої території, евакуйували 808 громадян.

На місцях події працювали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Жодних вибухонебезпечних предметів не було знайдено. 

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, сьогодні, 23 квітня, перевірила повідомлення про мінування Міжнародного аеропорту "Київ" ("Жуляни") та Міжнародного аеропорту "Одеса". Під час огляду аеропорту "Київ" поліцейські евакуювали близько 800 осіб. В Одесі було евакуйовано 400 пасажирів та працівників летовища. Вибухівки не знайшли. 

РБК-Україна писало, що за добу 21 квітня у день виборів в Україні до підрозділів Національної поліції надійшло 47 неправдивих повідомлень про замінування -15 таких повідомлень зареєстровано в місті Харків

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