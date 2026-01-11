RU

В аэропорту Гданьска перебои в авиасообщении: десятки рейсов перенаправлены

Фото: непогода в Польше сорвала работу аэропорта Гданьска (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Сильный снегопад осложнил работу аэропорта Гданьска. Пассажиров просят следить за статусом своих рейсов и контактировать с авиакомпаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Субботний и воскресный снегопад в Гданьске спровоцировал перебои в работе аэропорта имени Леха Валенсы.

Из-за сильного снега и порывов ветра 14 рейсов были отменены или перенаправлены в другие аэропорты, среди них рейсы в Стокгольм, Копенгаген, Амстердам, Франкфурт и Варшаву.

"С вечера субботы погодные условия затрудняют посадки, и не все самолеты могут безопасно приземлиться", - сообщила пресс-секретарь аэропорта Агнешка Михайлов.

Она также призвала пассажиров следить за обновлением статуса рейсов и контактировать с авиакомпаниями.

Службы аэропорта активно расчищают снег, но прогноз погоды остается неблагоприятным. Институт метеорологии и водного хозяйства (IMGW) предупреждает о снегопаде до 50 сантиметров и сильных порывах ветра, которые могут вызвать метели и ветровые ливни.

 

Напомним, что в аэропорту Схипхол вблизи Амстердама в пятницу, 2 января, из-за неблагоприятных погодных условий было отменено и задержано почти 450 рейсов. Основными причинами перебоев стали сильные снегопады и порывы ветра, которые усложнили посадку и взлет самолетов.

Также мы писали, что 16 декабря прошлого года в Словакии произошло ДТП с участием автобуса с украинской регистрацией. Из-за плохих погодных условий он съехал с дороги и перевернулся, пострадали пассажиры.

По данным пресс-службы МИД Украины, авария произошла на автомагистрали D1 в направлении Братиславы. В автобусе находились 10 пассажиров и двое водителей, все - граждане Украины.

Консул Посольства Украины в Словакии подтвердил, что ДТП произошло из-за сложных погодных условий, которые затруднили управление транспортом.

