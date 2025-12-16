ua en ru
В Словакии перевернулся автобус с украинцами: детали аварии

Словакия, Вторник 16 декабря 2025 21:01
В Словакии перевернулся автобус с украинцами: детали аварии
Автор: Валерий Ульяненко, Милан Лелич

Около 03:00 вторника, 16 декабря, в Словакии произошло ДТП с участием автобуса с украинской регистрацией. Из-за непогоды он съехал с дороги и перевернулся, есть пострадавшие пассажиры.

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-служба МИД Украины.

По информации консула Посольства Украины в Словакии, ДТП произошло на автомагистрали D1 в направлении Братиславы. В автобусе находилось 10 пассажиров и двое водителей, все - граждане Украины.

Из-за неблагоприятных погодных условий автобус съехал с дороги и перевернулся на бок. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренной помощи.

По информации словацких правоохранителей, двое пассажирок были доставлены в ближайшие больницы с легкими травмами. Другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались и впоследствии продолжили поездку альтернативным транспортом.

По факту ДТП начато расследование. Согласно информации полиции, водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя, который показал отрицательный результат.

Дело находится на контроле Посольства Украины в Словакии.

ДТП с украинцами в Европе

Ранее РБК-Украина писало об автобусе с украинцами, который попал в ДТП в Польше в апреле 2025 года. Сначала автобус междугороднего сообщения, перевозивший 26 человек, среди которых были граждане Украины и Беларуси, перевернулся на бок.

Вторая авария произошла уже после приезда спасателей - грузовик врезался в автомобиль Добровольной пожарной бригады.

Кроме того, 30 июня в Румынии произошла авария с участием автобуса с 60 украинцами. Известно, что автобус, который перевозил граждан Украины, двигался из Бакау в Адджуд.

Во время движения он сильно столкнулся с микроавтобусом, который стоял на обочине дороги, после чего тот перевернулся за пределы проезжей части.

