У аеропорту Гданська перебої в авіасполученні: десятки рейсів перенаправлено

Суботній і недільний снігопад у Гданську спровокував перебої в роботі аеропорту імені Леха Валенси.

Через сильний сніг та пориви вітру 14 рейсів було скасовано або перенаправлено до інших аеропортів, серед них рейси до Стокгольма, Копенгагена, Амстердама, Франкфурта та Варшави.

"З вечора суботи погодні умови ускладнюють посадки, і не всі літаки можуть безпечно приземлитися", - повідомила речниця аеропорту Агнешка Міхайлов.

Вона також закликала пасажирів стежити за оновленням статусу рейсів та контактувати з авіакомпаніями.

Служби аеропорту активно розчищають сніг, але прогноз погоди залишається несприятливим. Інститут метеорології та водного господарства (IMGW) попереджає про снігопад до 50 сантиметрів та сильні пориви вітру, які можуть спричинити хуртовини та вітрові зливи.