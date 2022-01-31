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Аеропорт, вокзал та школи: у Києві повідомили про масові мінування

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Київ, Понеділок 31 січня 2022 13:34
Аеропорт, вокзал та школи: у Києві повідомили про масові мінування Фото: у Києві повідомили про масові мінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві надійшло повідомлення щодо мінування низки об'єктів міста. Правоохоронці наразі проводять перевірку.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі поліції Києва.

"Так, нам надійшло повідомлення про замінування ряду об'єктів у Києві. Наразі триває перевірка", - повідомили у поліції.

Як повідомили виданню правоохоронці, до переліку зазначених об'єктів входять: аеропорт "Київ" (Жуляни), залізничний вокзал, а також ряд шкіл міста.

Втім, чи проводиться наразі евакуація у школах Києва, наразі не відомо.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила мережу псевдомінерів у Черкаській області, яку координували з території Росії.

Додамо, за даними МВС, 70% повідомлень про мінування в січні надходять з Росії та Білорусі.

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