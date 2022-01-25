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Хотів розкрутитися в Telegram. СБУ затримала студента за серію замовних мінувань

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Черкаська область, Вівторок 25 січня 2022 17:20
Хотів розкрутитися в Telegram. СБУ затримала студента за серію замовних мінувань Фото: СБУ розкрила ще одну мережу псевдомінерів (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Служба безпеки України викрила мережу псевдомінерів у Черкаській області. За даними слідства, її координували з території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що студент-першокурсник одного з місцевих коледжів виконував замовлення з мінування різних об'єктів. У січні він через закритий Telegram-канал мінував школи, коледжі, житлові будинки і ТРЦ в Черкаській області.

Крім того, студент завів свій Telegram-канал, в якому розміщував фото і відео з результатами мінувань, а також отримував замовлення на чергові об'єкти.

"Відомо, що через цей канал він отримував завдання з псевдомінування від російських кураторів, а також оплату за їх виконання", - зазначили в СБУ.

Підозрюваного затримали прямо в його навчальному закладі, він зізнався в неправдивих мінуваннях і пояснив, що намагався підняти рейтинг Telegram-каналу і заробити. У затриманого вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон з листуванням та отриманням замовлень від російських кураторів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ розкрила ще одну мережу псевдомінерів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ затримала студента, який за допомогою російських спецслужб "замінував" коледж у Кривому Розі.

За даними МВС, 70% повідомлень про мінування в січні надходять з Росії та Білорусі.

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Служба безпеки України Російська Федерація
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