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Монастирський: 70% повідомлень про мінування надходять з Росії та Білорусі

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Україна, Понеділок 24 січня 2022 17:37
Монастирський: 70% повідомлень про мінування надходять з Росії та Білорусі Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів про серію псевдозамінувань, що прокотилася країною в останній місяць. За його словами, за цей період до МВС надійшло понад 500 повідомлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Міністр зазначив, що такі псевдозамінування дедалі частіше використовуються як інструмент гібридної війни.

"Насамперед хочу сказати, що всі, понад 500 повідомлень, виявилися фейковими. На жаль, це означає, що мінімізувати їх найближчим часом буде дуже непросто, тому що це справді один із інструментів гібридної війни", - наголосив Монастирський.

За даними представників кіберполіції, близько 70% таких повідомлень надходять або з окупованих територій, або з РФ. Також хибну інформацію отримували з Білорусі, а лише одне повідомлення - з території України. Уточнюють, що це не лише дзвінки, а й повідомлення електронною поштою.

"Дуже складно встановити суб'єкта, який направив це повідомлення, тому що часто ми доходимо до певної межі. Наприклад, IP адреса, яка прив'язана до електронної пошти і знаходиться на території РФ", - розповів Монастирський.

Глава МВС зазначив, що в Україні до таких правопорушень часто причетні неповнолітні. Вони не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, в Службі безпеки України заявили, що "за хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть РФ, яка намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини".

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Денис Монастирський
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