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Аэропорт, вокзал и школы: в Киеве сообщили о массовых минированиях

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Киев, Понедельник 31 января 2022 13:34
Аэропорт, вокзал и школы: в Киеве сообщили о массовых минированиях Фото: в Киеве сообщили о массовых минированиях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве поступило сообщение о минировании ряда объектов города. Правоохранители сейчас проводят проверку.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Да, нам поступило сообщение о минировании ряда объектов в Киеве. Сейчас идет проверка", - сообщили в полиции.

Как сообщили изданию правоохранители, в перечень указанных объектов входят: аэропорт "Киев" (Жуляны), железнодорожный вокзал, а также ряд школ города.

Впрочем, проводится ли эвакуация в школах Киева, пока не известно.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила сеть псевдоминеров в Черкасской области, которую координировали с территории России.

Добавим, по данным МВД, 70% сообщений о минировании в январе поступают из России и Беларуси.

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