Аэропорт, вокзал и школы: в Киеве сообщили о массовых минированиях
Фото: в Киеве сообщили о массовых минированиях (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве поступило сообщение о минировании ряда объектов города. Правоохранители сейчас проводят проверку.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Да, нам поступило сообщение о минировании ряда объектов в Киеве. Сейчас идет проверка", - сообщили в полиции.
Как сообщили изданию правоохранители, в перечень указанных объектов входят: аэропорт "Киев" (Жуляны), железнодорожный вокзал, а также ряд школ города.
Впрочем, проводится ли эвакуация в школах Киева, пока не известно.
Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила сеть псевдоминеров в Черкасской области, которую координировали с территории России.
Добавим, по данным МВД, 70% сообщений о минировании в январе поступают из России и Беларуси.