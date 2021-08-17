Аеропорт Кабула відновив відправку евакуаційних рейсів, - Пентагон

Після вчорашнього хаосу в аеропорту Кабула (Афганістан) відновилася відправка евакуаційних рейсів. Американські військові забезпечують безпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як заявив заступник голови логістичного департаменту Пентагону Хенк Тейлор, до кінця дня військова присутність США в Кабулі збільшиться до 4 000 військовослужбовців. За його словами, міжнародний аеропорту імені Хаміда Карзая (HKIA) залишається безпечним місцем.
"В даний час він відкритий для військових польотів, а також для обмежених комерційних польотів", - додав Тейлор.
Він також розповів, що США вже евакуювали від 700 до 800 осіб, у тому числі 165 американських громадян. На даний момент розглядається організація роботи аеропорту, при якій він буде приймати по одному літаку на годину на зліт і посадку.
"Таким чином, що щодня будуть вилітати від 5 000 до 9 000 пасажирів", - підкреслив Тейлор.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна сьогодні відправить літак до Афганістану для евакуації людей.
На даний момент бажання евакуюватися виявили понад 150 українців.