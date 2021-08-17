Аеропорт Кабула відновив відправку евакуаційних рейсів, - Пентагон

Як заявив заступник голови логістичного департаменту Пентагону Хенк Тейлор, до кінця дня військова присутність США в Кабулі збільшиться до 4 000 військовослужбовців. За його словами, міжнародний аеропорту імені Хаміда Карзая (HKIA) залишається безпечним місцем.

"В даний час він відкритий для військових польотів, а також для обмежених комерційних польотів", - додав Тейлор.

Він також розповів, що США вже евакуювали від 700 до 800 осіб, у тому числі 165 американських громадян. На даний момент розглядається організація роботи аеропорту, при якій він буде приймати по одному літаку на годину на зліт і посадку.

"Таким чином, що щодня будуть вилітати від 5 000 до 9 000 пасажирів", - підкреслив Тейлор.