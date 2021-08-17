Аэропорт Кабула возобновил отправку эвакуационных рейсов, - Пентагон

Как заявил замглавы логистического департамента Пентагона Хэнк Тейлор, до конца дня военное присутствие США в Кабуле увеличится до 4 000 военнослужащих. По его словам, международный аэропорта имени Хамида Карзая (HKIA) остается безопасным местом.

"В настоящее время он открыт для военных полетов, а также для ограниченных коммерческих полетов", - добавил Тейлор.

Он также рассказал, что США уже эвакуировали от 700 до 800 человек, в том числе 165 американских граждан. На данный момент рассматривается организация работы аэропорта, при которой он будет принимать по одному самолету в час на взлет и посадку.

"Таким образом, что в день будут вылетать от 5 000 до 9 000 пассажиров", - подчеркнул Тейлор.