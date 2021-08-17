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В Афганістані вже понад 150 українців чекають евакуацію, - Кулеба

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 16:45
В Афганістані вже понад 150 українців чекають евакуацію, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Афганістані вже понад 150 українців звернулися за допомогою до дипломатів і попросили допомоги у поверненні додому. Серед громадян України, які працювали в країні за контрактом, бізнесмени і гостювали у родичів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

"Свіжі дані: 153 українці звернулися до дипломатів і попросили допомоги в поверненні додому", - написав Кулеба в Facebook.

За його словами, це громадяни України, які працювали на військовій базі за контрактом, українці афганського походження, родичі, бізнесмени.

"Найскладніше зараз - це їм дістатися до аеропорту Кабула", - зазначив міністр.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов оголосив про відправлення до Афганістану ще одного літака для евакуації українців.

Нагадаємо, раніше в МЗС заявили, що з аеропорту Кабула не може вилетіти другий український літак.

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