Україна сьогодні відправить літак в Афганістан для евакуації людей, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов анонсував рейс з України в Афганістан для евакуації українців . Літак, за словами Данілова, має вилетіти вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО в ефірі "Україна 24" .

"Він (літак - ред.) має сьогодні відправитися в Афганістан, в Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не було потрібно рейсів, щоб виконати свій обов'язок", - сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що президент України Володимир Зеленський тримає ситуацію з Афганістаном на власному контролі.

"Що стосується ситуації, то вона на контролі у Зеленського. Він періодично збирає фахівців з цього питання", - додав він.