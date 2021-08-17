США планують завершити евакуацію з кабульського аеропорту до 31 серпня
Фото: США планують завершити евакуацію з Кабульського аеропорту до 31 Серпня (Getty Images)
США планують завершити евакуацію з кабульського аеропорту до 31 серпня. Військові плани Америки після цієї дати поки невідомі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони США.
Говорячи про причини успішного наступу талібів, Кірбі вказав на "відсутність ясності", що сили безпеки Афганістану не збиралися воювати, незважаючи на допомогу з боку Вашингтона. "Не можна купити бажання воювати. Не можна придбати лідерство, коли лідерство відсутнє", - пояснив він.
Раніше ми повідомляли, що в аеропорту Кабула американський військовий отримав легке поранення.
Раніше ми писали, що США відновили евакуацію з Афганістану.