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Атака дронов в Ростовской области: сообщают о "прилетах" по аэродрому и нефтебазе

Суббота 20 июля 2024 07:33
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Атака дронов в Ростовской области: сообщают о "прилетах" по аэродрому и нефтебазе Иллюстративное фото: в Ростовской области дроны атаковали аэродром, произошли пожары (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Ростовской области (РФ) раздавались взрывы в районе военного аэродрома "Миллерово", и произошли пожары в результате сегодняшней атаки беспилотников в регионе. Также под удар попала и нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Мониторинговая группа информирует о "прилетах" по этому военному аэродрому в Ростовской области

Также в сети сообщают о взрывах возле населенного пункта Долотинка и районе нефтебазы.

Местные жители говорили о беспилотниках и насчитали более 16 взрывов на этих трех локациях, говорится в сообщении Telegram-канала.

Кроме того, "Крымский ветер" рассказал о фиксации пожаров в районе взлетно-посадочной полосы и стоянок российских самолетов на "Миллерово".

Что известно об аэродроме

Отметим, что военный аэродром "Миллерово" расположен в 5 км северо-западнее города Миллерово, которое относится к поселку Долотинка.

Атака дронов в Ростовской области: сообщают о &quot;прилетах&quot; по аэродрому и нефтебазе

На этом аэродроме, по открытым данным, базируется 31-й истребительный авиационный полк из 1-й смешанной авиационной дивизии ПКС ВС РФ.

Обратим внимание, что вражеская авиабаза уже попадала под удары. Так, ранее сообщалось об атаке по аэродрому с применением "Точки-У" и беспилотников.

Что предшествовало

Ранее сегодня власти Ростовской области заявили о "массированной" воздушной атаке с применением беспилотников. При этом губернатор региона сначала рассказал о якобы сбитии более 10 дронов, а уже утром отчитался об "уничтожении и перехвате" средствами ПВО 26 БПЛА этой ночью.

При этом российский чиновник утверждал, что никто не пострадал, а "к месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы".

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Пожар Ростовская область Взрывы Атака дронов
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