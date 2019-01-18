Адвокати українських моряків оскаржили продовження їм арешту

Фото: Микола Полозов (Уніан)

Всі скарги подані у встановлений законом триденний термін

Адвокати затриманих в Керченській протоці українських моряків оскаржили рішення суду в Москві про продовження їм арешту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката Миколи Полозова.

"Рішення Лефортовського районного суду міста Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно всіх 24 військовополонених українських моряків, оскаржені адвокатами нашої команди в повному обсязі. Всі скарги подані у встановлений законом триденний термін", - написав адвокат.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував ситуацію з військовополоненими і захопленими в Керченській протоці моряками в Російській Федерації. Він сказав, що моряків будуть повертати в першу чергу.

До цього міністр оборони України Степан Полторак висловив упевненість, що захоплені в Керченській протоці українські моряки зможуть повернутися в Україну. Він додав, що для моряків в Україні вже "підготували житло", але не уточнив, який саме.

Нагадаємо, суд у Росії 16 січня продовжив термін арешту 24 українським морякам, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.

Після цього Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з рішенням суду в Москві продовжити утримання під вартою 24 українських військовослужбовців.