Адвокаты украинских моряков обжаловали продление им ареста

Фото: Николай Полозов (Униан)

Все жалобы поданы в установленный законом трехдневный срок

Адвокаты задержанных в Керченском проливе украинских моряков обжаловали решение суда в Москве о продление им ареста. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката Николая Полозова.

"Решение Лефортовского районного суда города Москвы о продлении сроков содержания под стражей в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков, обжалованы адвокатами нашей команды в полном объеме. Все жалобы поданы в установленный законом трехдневный срок", - написал адвокат.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал ситуацию с военнопленными и захваченными в Керченском проливе моряками в Российской Федерации. Он сказал, что моряков будут возвращать в первую очередь.

До этого министр обороны Украины Степан Полторак выразил уверенность, что захваченные в Керченском проливе украинские моряки смогут вернуться в Украину. Он добавил, что для моряков в Украине уже "подготовили жилье", но не уточнил, какое именно.

Напомним, суд в России 16 января продлил срок ареста 24 украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.

После этого Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением суда в Москве продлить содержание под стражей 24 украинских военнослужащих.