Клімкін прокоментував ситуацію із захопленими українськими моряками

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

За його словами, вся логіка міжнародного тиску саме зосереджена на звільненні

Міністр закордонних справ (МЗС) України Павло Клімкін прокоментував ситуацію із військовополоненими та захопленими в Керченській протоці моряками в Російській Федерації. Про це на прес-конференції за підсумками року розказав Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

"Судно це наша власність, а наші полонені - це ми. Судна можуть і почекати пару місяців, я вважаю, ми їх все одно заберемо. А от звільнити наших хлопців - головне. Це стосується і моряків, і військовополонених. Оці суди фейкові - це російська маніпуляція", - сказав він.

За його словами, вся логіка міжнародного тиску саме зосереджена на звільненні.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак висловив упевненість, що захоплені в Керченській протоці українські моряки повернутися в Україну. Він додав, що для моряків в Україні вже "підготували житло", але не уточнив, яке саме.

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов подав скаргу на поставнову суду РФ про продовження терміну утримання під вартою капітана 2 рангу катера "Бердянськ" Дениса Гриценко, якого Росія незаконно затримала в Керченській протоці.

Зазначимо, суд у Росії 16 січня продовжив строк арешту 24 українським морякам, яких РФ незаконно затримала в Керченській протоці.