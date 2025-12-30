Адвоката Коломойского арестовали по делу о взятке, - источники

Прокуратура просила назначить арест с альтернативой залога в размере 40 млн гривен, ссылаясь на имущественное положение подозреваемого.

Что предшествовало

Служба безопасности Украины и полиция разоблачили киевского адвоката, который требовал взятки за "помощь в решении налоговых вопросов". Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет о Сергее Стецюке - помощнике и адвокате олигарха Игоря Коломойского.

Согласно данным следствия, адвокат требовал от руководства одной из компаний Киева 100 тысяч долларов за содействие в "урегулировании" налоговых вопросов. По его утверждению, они якобы были в бухгалтерской отчетности предприятия.

Сообщается, что Стецюк уверял предпринимателей, что имеет инсайдерскую информацию от контролирующих органов, и убеждал, что в случае отказа от его "услуг" им придется уплатить в госбюджет почти 1 млрд гривен штрафа.

После того, как бизнесмены дали согласие на передачу наличных, адвокат, по данным следствия, привлек своего знакомого в качестве посредника для получения денег.

Что известно о Стецюке

Сергей Стецюк - юрист, который известен по ряду судебных дел, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

В дополнение к юридической практике, он занимает должность почетного консула Республики Молдова в Днепре. В этом статусе он курирует вопросы экономической дипломатии и способствует развитию культурных связей между двумя государствами.