Адвоката Коломойського арештували у справі про хабар, - джерела

Прокуратура просила призначити арешт з альтернативою застави у розмірі 40 млн гривень, посилаючись на майновий стан підозрюваного.

Що передувало

Служба безпеки України й поліція викрили київського адвоката, який вимагав хабарі за "допомогу у вирішенні податкових питань". Джерела РБК-Україна повідомили, що йдеться про Сергія Стецюка - помічника та адвоката олігарха Ігоря Коломойського.

Згідно з даними слідства, адвокат вимагав від керівництва однієї з компаній Києва 100 тисяч доларів за сприяння у "врегулюванні" податкових питань. За його твердженням, вони нібито були в бухгалтерській звітності підприємства.

Повідомляється, що Стецюк запевняв підприємців, що має інсайдерську інформацію від контролюючих органів, і переконував, що у разі відмови від його "послуг" їм доведеться сплатити до держбюджету майже 1 млрд гривень штрафу.

Після того, як бізнесмени дали згоду на передачу готівку, адвокат, за даними слідства, залучив свого знайомого як посередника для отримання грошей.

Що відомо про Стецюка

Сергій Стецюк - юрист, який відомий за низкою судових справ, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

На додачу до юридичної практики, він обіймає посаду почесного консула Республіки Молдова в Дніпрі. У цьому статусі він курирує питання економічної дипломатії та сприяє розвитку культурних зв'язків між двома державами.