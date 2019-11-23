Байден заявив, що сенатор Грем підпорядковується Трампу

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден заявив, що запитав документи про його контакти з владою України повністю підпорядкований вашингтонської адміністрації

Колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що запитав документи про його контакти з владою України сенатор Ліндсі Грем повністю підпорядкований діючій вашингтонській адміністрації. Про це Байден заявив в інтерв'ю журналістам телеканалу CNN.

За його словами, сенатор "зараз повністю у владі" адміністрації президента США Дональда Трампа. За словами Байдена, Грем розуміє, що, якщо він виступить проти Трампа, то "зіткнеться з серйозними труднощами при спробі переобратися" в Сенат.

Байден також висловив упевненість в тому, що республіканці не представили доказів якихось порушень з його боку, що стосуються контактів з українською стороною.

"Немає ані крихти доказів того, що я зробив щось неправильно", - сказав він, зазначивши, що його взаємодія з Україною раніше не викликало ніяких протестів з боку Києва або партнерів США з числа держав ЄС.

Нагадаємо, раніше Грем направив лист держсекретареві Майку Помпео з проханням надати документи щодо контактів п'ятого президента України Петра Порошенка з Байденом. Крім того, сенатор розмістив посилання на оригінал листа, в якому зазначає, що надані документи повинні допомогти відповісти на питання щодо ролі віце-президента Байдена "у звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна для припинення розслідування діяльності компанії, де працював його син".

Грем також запитує будь-які документи, пов'язані із зустріччю 2 березня 2016 року Девону Арчера, ділового партнера Хантера Байдена, і тодішнього держсекретаря Джона Керрі.