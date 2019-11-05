Адвокат Трампа зустрічався з прокурором у справі Байдена

Фото: Костянтин Кулик (nabu.gov.ua)

Джуліані зустрічався з Костянтином Куліком для обговорення сина Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані зізнався, що зустрічався з українським прокурором Костянтином Куліком для обговорення звинувачення проти Хантера Байдена. Про це повідомляє Reuters.

Видання повідомляє, що Україна вирішила звільнити Куліка за те, що він не прийшов на переатестацію в ГПУ. Його звільнення відбудеться до 31 грудня, якщо не раніше, пише видання.

Кулик був відповідальним за офіційне розслідування кримінальної справи стосовно засновника української енергетичної компанії Burisma. За словами Джуліані, він зустрів Куліка у Парижі.

За словами адвоката Трампа, Кулік повторив твердження про те, що в 2016 році Байден намагався зробити так, щоб тодішнього Генпрокурора України Віктора Шокіна звільнили, щоб зупинити розслідування по справі Burisma.

"Кулік був іншим прокурором більш низького рівня, який сказав мені те ж саме: що мала місце змова, і Байден "звільнив" прокурора, щоб поховати справу щодо Burisma", - сказав Джуліані.

Також повідомляється, що Джуліані не прокоментував рішення про звільнення Куліка.

Нагадаємо, партнер особистого адвоката американського президента Лев Парнас готовий дати свідчення комітетів Палати представників, які проводять розслідування в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Білому домі США не бачать підстав для імпічменту Дональда Трампа. За словами адміністрації президента США, прохання Трампа відновити розслідування щодо Байдена не є правопорушенням і підставою для імпічменту.