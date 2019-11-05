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Адвокат Трампа встречался с прокурором по делу Байдена

Новости » В мире     05.11.2019 - 15:42
Адвокат Трампа встречался с прокурором по делу Байдена
Фото: Константин Кулик (nabu.gov.ua)

Джулиани встречался с Константином Куликом для обсуждения сына Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани признался, что встречался с украинским прокурором Константином Куликом для обсуждения обвинения против Хантера Байдена. Об этом сообщает Reuters.

Издание сообщает, что Украина решила уволить Кулика за то, что он не пришел на переаттестацию в ГПУ. Его увольнение произойдет до 31 декабря, если не раньше, пишет издание.

Кулик был ответственным за официальное расследование уголовного дела в отношении основателя украинской энергетической компании Burisma. По словам Джулиани, он встретил Кулика в Париже.

По словам адвоката Трампа, Кулик повторил утверждения о том, что в 2016 году Байден пытался сделать так, чтоб тогдашнего Генпрокурора Украины Виктора Шокина уволили, чтобы остановить расследование по делу Burisma.

"Кулик был другим прокурором несколько более низкого уровня, который сказал мне то же самое: что имел место сговор, и Байден "уволил" прокурора, чтобы похоронить дело по его сыну и Burisma", - сказал Джулиани.

Также сообщается, что Джулиани не прокомментировал решение об увольнении Кулика.

Напомним, партнер личного адвоката американского президента Лев Парнас готов дать показания комитетам Палаты представителей, проводящими расследования в рамках процедуры импичмента Дональду Трампу.

Также РБК-Украина сообщало, что в Белом доме США не видят оснований для импичмента Дональда Трампа. По словам администрации президента США, просьба Трампа возобновить расследование в отношении Байдена не является правонарушением и основанием для импичмента.

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