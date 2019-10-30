ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Партнера Джуліані зобов'язали свідчити щодо фінансування кампанії Трампа

Новини » Політика    30.10.2019 - 09:41
Партнера Джуліані зобов'язали свідчити щодо фінансування кампанії Трампа
Фото: Руді Джуліані та Лев Парнас (twitter.com/ScottMStedman)

Суд зобов'язав Парнаса дати свідчення під присягою

Партнер особистого адвоката американського президента Лев Парнас повинен дати свідчення під присягою щодо фінансування президентської кампанії Дональда Трампа у 2016 році. Про це йдеться в рішенні Федерального судді в штаті Флорида, передає "Радіо Свобода".

Як повідомляється, судове рішення, ухвалене 29 жовтня, є частиною справи про стягнення 510 тисяч доларів з американського бізнесмена Парнаса, який напередодні з ще трьома особами був звинувачений в порушенні фінансування кампанії Трампа.

За словами обвинувачення, Парнас, та його партнер Ігор Фруман лобіювали американських політиків, з метою усунення посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович. Також прокурори стерджують, що бізнесмени приховували джерела пожертвувань, перерахованих на рахунки республіканців, відмиваючи іноземні гроші.

Також Фрумана та Парнаса підозрюють у нібито допомозі особистому адвокату глави Білого дому Руді Джуліані з пошуку в Україні інформації, яка б компрометувала головного політичного опонента Трапма - Джо Байдена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Федеральний суд США визнав невинними у фінансових злочинах двох спонсорів передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа - Лева Парнаса та Ігора Фрумана. Напередодні суд виправдав ще двох фігурантів справи.

Як відомо, американських бізнесменів Фрумана та Парнаса заарештували в США 9 жовтня. Спочатку їх підозрювали у порушенні правил фінансування виборчих кампаній Трампа.

Стенограма розмови Трампа та Зеленського неповна, - чиновник У Конгресі оприлюднили проект резолюції про імпічмент Трампа
Новини України фінансиДональд ТрамппоказанияПАРНАС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся