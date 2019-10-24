Прокурор Кулик не прийшов на переатестацію

Фото: Костянтин Кулик (nabu.gov.ua)

Кулик не з'явився на тестування

Український прокурор Костянтин Кулик не прийшов на переатестацію для роботи в Офісі генерального прокурора. Про це повідомив член кадрової комісії Олександр Леменов в Facebook.

Прокурор був у списках на проходження тесту, але не з'явився. Леменов зазначив, що Кулик має ще час для того, щоб принести довідку про поважну причину прогулу, якщо довідки не буде, то Кулика звільнять.

Нагадаємо, раніше прокурор Генеральної прокуратури Костянтин Кулик заявив, що в розслідування справи про продаж групи компаній "Український медіа холдинг" бізнесменові Сергію Курченку особисто втручалися п'ятий президент Петро Порошенко, а також заступник голови Адміністрації Олексій Філатов.

Після цього Порошенко звинуватив прокурора Костянтина Кулика у зраді присязі та закону України, а також роботі на олігарха Ігоря Коломойського.

Крім того, нещодавня видання The New York Times писало, що за ситуацією з можливими корупційними порушеннями сина колишнього віце-президента США Джо Байдена в Україні стоїть скандальний прокурор Костянтин Кулик. Видання писало, що саме Кулик підготував досьє зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings, що призвело до політичного напруження в США і справи про імпічмент чинного президента Дональда Трампа.