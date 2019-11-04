Білий дім не бачить підстав для імпічменту Трампа

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

В адміністрації Трампа сумніваються в наявності підстав для імпічменту

Білий дім не бачить підстав для імпічменту президента США Дональда Трампа через спроби добитися від України розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена. Про це заявила старший помічник Трампа Келліенн Конвей, передає "Голос Америки".

За її словами, прохання Трампа відновити розслідування щодо Байдена не є правопорушенням і підставою для імпічменту.

"Ніщо тут не може становити серйозний злочин або проступок", - Конвей.

У той же час вона підкреслила, що їй невідомо, чи вимагав Трамп від України розслідування в відношенні сина Байдена в обмін на військову допомогу. Так само вона відповіла і на теорію про нібито зламування комп'ютерів Демократичної партії перед виборами в США з України.

"Я почуваю комфортно, заявляючи, що Трамп ніколи не згадував про "послугу за послугу" або про (вибори, - ред.) 2020 року в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським в кінці липня... Давайте будемо чесними, про що там (в телефонній розмові, - ред.) не згадувалося, так це про допомогу. Вони отримали цю допомогу", - сказала Конвей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім забороняє співробітникам давати свідчення в Конгресі у справі про імпічмент Трампа.

Раніше також стало відомо, що колишній керівник передвиборного штабу Трампа на виборах в 2016 році Пол Манафорт активно просував ідею про те, що саме Україна втручалася у виборчий процес.