Протасевич на новому відео допиту припустив, що його здав соратник
Арештований у Мінську опозиційний журналіст та засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич розповів нові подробиці свого затримання. На думку Протасевича, до цього може бути причетний його соратник.
Про це йдеться на новому відео допиту, яке опублікував білоруський державний телеканал ОНТ.
За словами Протасевича, він розповів цьому соратнику про плани летіти з Греції до Литви і саме після цього його затримали білоруські силовики.
"У мене був особистий конфлікт тільки з одною людиною, причому був такий досить напружений. Особливо в останні дні... Я не знаю, чи є ця ситуація продовженням цього конфлікту, але я думав, що в принципі це можливо. Єдиний раз, коли я розповів, як буду летіти, це було в робочому чаті за 40 хвилин, в якому є ця людина", - сказав він.
На відео Протасевич додав, що цей соратник мав зв'язки з так званими "кіберпартизанами", які раніше займалися псевдомінуваннями в Білорусі.
Нагадаємо, на попередньому уривку допиту, опублікованому телеканалом ОНТ, Протасевич сказав, що він підозрює, що його підставили. Він пояснив, що білоруські силовики затримали його тільки після того, як він розповів, яким літаком буде летіти з Греції.
Додамо, перше відео допиту Протасевича білоруські телеканали опублікували на наступний день після його затримання. На відео Протасевич заявив, що з ним все гаразд і він дає силовикам зізнавальні свідчення.
Крім того, у Білорусі показали відео допиту дівчини Протасевича, яку затримали разом з ним у Мінську. На відео дівчина зізнається, що є редактором Telegram-каналу, який публікував особисті дані силовиків.