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Протасевич заявив, що визнає провину в закликах до протестів у Білорусі

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Мінськ, Четвер 03 червня 2021 20:35
Протасевич заявив, що визнає провину в закликах до протестів у Білорусі Фото: засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич (twitter.com/all_mary)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заарештований у Мінську опозиційний журналіст і засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич заявив, що визнає в провину в публікації закликів до протестів після президентських виборів. Він також зізнався, що був одним з перших, хто їх друкував.

Про це йдеться на відео інтерв'ю, яке опублікував Білоруський державний телеканал ОНТ.

"Я відразу визнав за 342 ст. КК Республіки Білорусь (організація несанкціонованих акцій - ред.). Заклики, які я опублікував, посприяли тому, що на вулицях почалися заворушення і Мінськ три дні жив у стані хаосу", - говорить Протасевич на відео.

За його словами, він усвідомив, що заклики, які він публікував, стали наслідок того, що на вулицях почалися неконтрольовані заворушення.

Нагадаємо, напередодні телеканал ОНТ опублікував уривок допиту Протасевича, де він розповів нові подробиці свого затримання. На його думку, до цього може бути причетний його соратник.

Перше відео допиту Протасевича білоруські телеканали опублікували на наступний день після його затримання 24 травня. На відео Протасевич заявив, що з ним все в порядку і він дає силовикам свідчення.

Крім того, в Білорусі показали відео допиту дівчини Протасевича, яку затримали разом з ним в Мінську. На відео дівчина зізнається, що є редактором Telegram-каналу, який публікував особисті дані силовиків.

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