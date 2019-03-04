Адвокат Мангера заявив, що не планує забирати заставу

Адвокат заявав, що Мангер має право на виїзд закордон

Сторона защиты Владислава Мангера, подозреваемого в заказе убийства Екатерины Гандзюк, заявила, что не планирует забирать залог. Об этом после судебного заседания заявил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Также адвокат заявав, что Мангер имеет право выезда заграницу.

"Мангер остается под обязательством появляться по первому вызову. И это обязательство Мангер продолжает выполнять. Мангер имеет право выезда за границу", - сказал адвокат.

Адвокат заявил , что не планирует забирать залог.

"Залог продолжает храниться на счетах. Я как адвокат имею право его вернуть, но пусть он до сих пор остается на казначейском счете", - сказал адвокат.

Напомним, сейчас Шевченковский райсуд Киева рассматривает ходатайство о продлении меры пресечения Владиславу Мангеру. В ходе заседания прокурор просил продлить срок действия обязательств, возложенных на подозреваемого. Однако судья отказал прокурору в этом ходатайстве.

Также сегодня на 17:10 также назначено заседание Киевского апелляционного суда, где будут рассматривать апелляционные жалобы стороны защиты и стороны обвинения по делу Владислава Мангера.