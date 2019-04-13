Помпео засудив РФ і Китай за втручання у справи Венесуели

Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Держсекретар США застеріг Росію від ескалації небезпечної ситуації

Державний секретар США Майк Помпео під час візиту в Чилі заявив, що присутність російських військових у Венесуелі є "очевидною провокацією", а також звинуватив Китай у сприянні економічного колапсу шляхом банкрутства уряду президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Китай та інші лицемірно закликають до "невтручання" у справи Венесуели. Їх власні фінансові інтервенції допомогли знищити країну", - заявив держсекретар США.

Також Помпео застеріг владу РФ від "ескалації і без того небезпечної ситуації", а також звинуватив у підтримці зв'язків з "авторитарними лідерами Куби і Нікарагуа.

"Росія продає зброю, поширює брехню, вона розсіює всі типи пропаганди в цих країнах", - підкреслив Помпео.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США не дадуть Росії зберегти режим Мадуро у Венесуелі. Державний секретар США Майкл Помпео заявив, що у Венесуелі все буде інакше, ніж з режимом Асада в Сирії.