Адмірал США назвав Путіна найнебезпечнішою людиною на планеті

Маллен впевнений, що Путін небезпечний через наявність російської стратегічної ядерної зброї на європейському континенті

Угрозы президента РФ Владимира Путина после выхода США из ракетного договора следует воспринимать совершенно серьезно. Об этом заявил бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Майк Маллен, сообщает Fox Business News.

По его словам, Путин самый опасный человек на планете и его угрозы после выхода из ракетного договора являются вполне серьезными. Маллен уверен, что Путин опасен из-за наличия российского стратегического ядерного оружия на европейском континенте, что повышает риски использования такого вооружения для всех.

"Я думаю, что президент Путин - самый опасный человек на планете", - заявил он.

Напомним, 4 марта 2019 года Путин подписал указ о приостановлении ракетного договора. В начале февраля на сайте Государственного департамента США было опубликовано официальное заявление о намерении США выйти из договора о ракетах.

Европейский парламент осудил нарушение Россией договора об ограничении ракет малой и средней дальности. В ЕП призвали Россию вернуться к полному соблюдению обязательств по договору. Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в ЕС в ответ на нарушение РФ ракетного договора.