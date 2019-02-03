Заяву про вихід США з ракетного договору опублікували на сайті Держдепу

Фото: Держдепартамент США (U. S. Department of State)

США вийдуть з договору про ракети через півроку

На сайті Державного департаменту Сполучених Штатів опубліковано офіційну заяву про намір США вийти з договору про ракети (Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності - ДРСМД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву від 2 лютого 2019.

Документ також був направлений всім учасникам угоди, в тому числі Росії. Згідно з документом, США вийдуть з договору через шість місяців. При цьому Держдеп не виключає нових переговорів з Москвою з приводу контролю за озброєннями.

"Російська Федерація суттєво порушує ДРСМД. Якщо Росія не повернеться до повного виконання угоди протягом 60 днів, США припинять свої зобов'язання щодо нього", - йдеться в заяві.

У Держдепартаменті також підкреслили, що РФ не зробила необхідних кроків, щоб виправити ситуацію. Зокрема, Москва продовжує порушувати пункт угоди, який передбачає, що жодна із сторін договору не має виробляти, володіти або тестувати наземну ракетну систему середньої дальності від 500 км до 5,5 тис. км.

"Сполучені Штати доклали величезних зусиль, щоб зберегти договір про РСМД, і за останні шість років майже 30 разів взаємодіяли з російськими урядовцями для обговорення порушень Росією, в тому числі на найвищих рівнях влади", - вказали в Держдепі.

Москва, на переконання американського відомства, продовжує заперечувати, що її несумісна з договором ракетна система - SSC-8 або 9M729 - порушує угоду 1987 року.

Зазначимо, що про наміри США вийти з угоди американський лідер Дональд Трамп оголосив восени 2018 року. Незабаром Трамп вирішив не вдаватися до цього рішення, зазначивши, що хотів би укласти новий договір з РФ.

Нагадаємо, 1 лютого 2019 США оголосили про припинення участі в Договорі про ракети середньої і меншої дальності через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється з допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з Договору набуло чинності 2 лютого. Росія відповіла на цей крок дзеркальними заходами.