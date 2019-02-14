Європарламент закликає Росію виконувати ракетний договір

Ілюстративне фото (flickr.com/european_parliament)

У Європарламенті засудили порушення РФ договору

Європейський парламент засуджує порушення Росією Договору про обмеження ракет малої та середньої дальності. Про це свідчить ухвалена 14 лютого резолюція ЄП, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Так, законодавчий орган Євросоюзу закликає РФ повернутися до повного дотримання зобов'язань по договору.

"Європарламент висловлює засудження Росії за порушення умов Договору. Закликає Російську Федерацію повернутися до повного і підконтрольного дотримання зобов'язань", - сказано у резолюції.

Вказано, що дана ситуація становить загрозу для безпеки як Європи, так і світу.

Крім того, європарламентарі також закликали високого представника ЄС у закордонних справах та політики безпеки докласти дипломатичних зусиль задля сприяння у вирішенні конфліктної ситуації. Йдеться про можливість започаткування переговорів про укладання багатостороннього ракетного договору.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс не має наміру втягуватися у нову гонку озброєнь і розміщувати нові ядерні ракети в ЄС у відповідь порушення РФ Договору про ракети малої і середньої дальності.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів опубліковано офіційну заяву про намір США вийти з договору про ракети.

Додамо, 1 лютого 2019 Штати оголосили про припинення участі в ракетному договорі через російську крилату ракету 9М729, запуск якої здійснюється за допомогою пускових установок "Іскандер-М". Рішення про вихід з договору набуло чинності 2 лютого. Росія відповіла на цей крок дзеркальними заходами.