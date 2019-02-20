Путін пригрозив заходами у відповідь на розміщення ракет США в Європі

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Однак, як запевнив Путін, "першою розміщувати ракети малої і середньої дальності в Європі РФ не має наміру"

Російська Федерація прийме "дзеркальні і асиметричні заходи" у разі розміщення ракет США в Європі. Про це заявив президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним зборам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами Путіна, "Росія буде змушена створювати й розгортати види озброєнь, щодо тих територій, де знаходяться центри прийняття рішень і застосування загрожують нам ракетних комплексів."

"За своїми тактико-технічним діям, в тому числі за подлетному часу, ці озброєння будуть відповідати тим загрозам, які спрямовані проти Росії", - сказав Путін і додав, що першою розміщувати ракети малої і середньої дальності в Європі Росія не має наміру.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що Європі пішло б на користь, якби США розмістили свої ракети з ядерними боєголовками на континенті.

Також РБК-Україна писало, що Пентагон анонсував нову редакцію огляду протиракетної безпеки.