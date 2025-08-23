Адмирал НАТО о PURL: сотрудничают ли Италия, Франция и Великобритания

Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что по формуле PURL (Список приоритетных потребностей Украины) союзники предоставили Украине вооружение и боеприпасы на сумму 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera .

"Около 40 дней назад вместе с президентом Трампом и его советниками мы создали PURL, что расшифровывается как "Список приоритетных потребностей Украины", список, составленный украинцами на основе их реальных военных потребностей на местах", - пояснил Каво Драгоне.

Финансирование происходит партнерами среди 52 проукраинских сил, не только членов НАТО.

"На сегодняшний день по формуле PURL отправлено оружия на сумму полтора миллиарда долларов", - добавил он.

Кто заплатил

Общая сумма разделена на три пакета по около 500 млн евро каждый:

первый - Нидерланды, начало августа;

второй - Дания, Финляндия и Швеция, на следующий день;

третий - Германия, середина августа.

"Средства противовоздушной обороны против ракет и беспилотников, а также боеприпасы различного калибра. Это всегда были приоритетами Украины. США упорно работают над увеличением своего арсенала и его доступностью", - уточнил Каво Драгоне.

Поставка осуществляется через каналы НАТО в Германии, которая также присылает вооружение на двусторонней основе.

На вопрос об участии Италии, Франции и Великобритании в рамках PURL.

"У меня пока нет никакой информации. Возможно, они организуются, но я узнаю позже", - сказал он.