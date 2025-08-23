Адмірал НАТО про PURL: чи співпрацюють Італія, Франція та Британія

Голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне повідомив, що за формулою PURL (Список пріоритетних потреб України) союзники надали Україні озброєння та боєприпаси на суму 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

"Близько 40 днів тому разом із президентом Трампом та його радниками ми створили PURL, що розшифровується як "Список пріоритетних потреб України", список, складений українцями на основі їхніх реальних військових потреб на місцях", - пояснив Каво Драгоне.

Фінансування відбувається партнерами серед 52 проукраїнських сил, не лише членів НАТО.

"На сьогоднішній день за формулою PURL надіслано зброї на суму півтора мільярда доларів", — додав він.

Хто заплатив

Загальна сума поділена на три пакети по близько 500 млн євро кожен:

перший - Нідерланди, початок серпня;

другий - Данія, Фінляндія та Швеція, наступного дня;

третій - Німеччина, середина серпня.

"Засоби протиповітряної оборони проти ракет та безпілотників, а також боєприпаси різного калібру. Це завжди були пріоритетами України. США наполегливо працюють над збільшенням свого арсеналу та його доступністю", - уточнив Каво Драгоне.

Постачання здійснюється через канали НАТО в Німеччині, яка також надсилає озброєння на двосторонній основі.

На запитання про участь Італії, Франції та Великої Британії в рамках PURL.

"У мене поки що немає жодної інформації. Можливо, вони організовуються, але я дізнаюся пізніше", - сказав він.