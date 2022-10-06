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В администрации США оценили возможность освобождения Крыма ВСУ , - The Daily Telegraph

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Вашингтон, Четверг 06 октября 2022 03:45
В администрации США оценили возможность освобождения Крыма ВСУ , - The Daily Telegraph Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США Джо Байдена полагает, что Вооруженные силы Украины в состоянии освободить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph.

Освобождение Крыма Украиной теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов, сказал источник издания.

По его словам, нынешние темпы продвижения украинских войск в Херсонской области обнадеживают.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что предоставленные США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в том числе в Крыму.

Напомним, президент США Джо Байден во вторник провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором объявил о выделении военной помощи в размере 625 миллионов долларов.

28 сентября Белый дом анонсировал еще один пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, по которому Украина получит от США 18 HIMARS.

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