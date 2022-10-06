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В адміністрації США оцінили можливість звільнення Криму ЗСУ, - The Daily Telegraph

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Вашингтон, Четвер 06 жовтня 2022 03:45
В адміністрації США оцінили можливість звільнення Криму ЗСУ, - The Daily Telegraph Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що Збройні сили України спроможні звільнити Крим у разі продовження успішного контрнаступу в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph .

Звільнення Криму Україною тепер цілком можливе, це не можна скидати з рахунків, сказало джерело видання.

За його словами, нинішні темпи просування українських військ на Херсонщині подають надію.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили, що надані США реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS та боєприпаси до них дозволяють українським військовим вражати цілі, зокрема в Криму.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у вівторок провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій оголосив про надання військової допомоги у розмірі 625 мільйонів доларів.

28 вересня Білий дім анонсував ще один пакет військової допомоги на 1,1 млрд доларів, за яким Україна отримає від США 18 HIMARS.

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