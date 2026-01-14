RU

Администрация Трампа получила список важных военных целей в Иране, - СМИ

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Некоммерческая организация United Against Nuclear Iran передала представителям Белого дома список из 50 важных иранских военных объектов. Это произошло на фоне слухов о планах США ударить по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Как рассказала United Against Nuclear Iran (UANI) в комментарии изданию, в документе указаны точные координаты штаба "Тараллах" Корпуса стражей исламской революции - центра управления жестким подавлением протестов. Этот штаб осуществляет оперативный контроль над полицейскими силами.

В перечень объектов также входят четыре ключевых подштаба, курирующих разные районы столицы:

  • подштаб "Кудс", отвечающий за операции по подавлению протестов в северном и северо-западном Тегеране;
  • подштаб "Фатх" на юго-западе Тегерана;
  • подштаб "Наср" на северо-востоке иранской столицы;
  • подштаб "Гадр", контролирующий юго-восток и центральные районы Тегерана.

По информации Daily Mail, идентификация таких объектов дает военным США схему возможностей иранских властей по координации подавления протестов и убийств протестующих. 

"Цикл протестов и их подавления будет продолжаться до тех пор, пока не изменится баланс сил между безоружными иранскими протестующими и полностью вооруженным и радикализированным репрессивным аппаратом режима", - сказал директор по исследованиям КСИР в UANI Касра Аараби.

Также в список целей вошли 23 региональные базы КСИР-Басидж - по одной в каждом из 22 муниципальных районов Тегерана. Подразделение "Басидж" является добровольной военизированной организацией, ее бойцы, как пишут СМИ, "на передовой подавления протестов". 

В документе упоминаются и оперативные подразделения, которые участвуют в убийстве протестующих, в том числе две ключевые бригады: бригада безопасности "Аале-е Мохаммад", расположенная на северо-востоке Тегерана, и бригада безопасности "Аль-Захра", базирующаяся на юго-востоке столицы.

Протесты в Иране

Напомним, в Иране продолжаются массовые протесты против режима аятоллы Али Хаменеи. Иранские силовики пытаются разогнать участников акций, дело доходит до кровопролития.

По неподтвержденным данным, во время протестов в Иране погибло 12 тысяч человек.

На этом фоне президент США Дональд Трамп пригрозил иранскому режиму силовым ответом.

Сегодня, 14 января, США начали эвакуацию военнослужащих со своей авиабазы в Катаре. Аналогичные действия Вашингтон предпринимал перед атакой на Иран летом прошлого года.

