Адміністрація Трампа отримала список важливих військових цілей в Ірані, - ЗМІ

Як розповіла United Against Nuclear Iran (UANI) у коментарі виданню, у документі вказані точні координати штабу "Тараллах" Корпусу вартових ісламської революції - центру управління жорстким придушенням протестів. Цей штаб здійснює оперативний контроль над поліцейськими силами.

До переліку об'єктів також входять чотири ключові підштаби, що курирують різні райони столиці:

підштаб "Кудс", що відповідає за операції з придушення протестів у північному і північно-західному Тегерані;

підштаб "Фатх" на південному заході Тегерана;

підштаб "Наср" на північному сході іранської столиці;

підштаб "Гадр", що контролює південний схід і центральні райони Тегерана.

За інформацією Daily Mail, ідентифікація таких об'єктів дає військовим США схему можливостей іранської влади з координації придушення протестів і вбивств протестувальників.

"Цикл протестів та їхнього придушення триватиме доти, доки не зміниться баланс сил між беззбройними іранськими протестувальниками та повністю озброєним і радикалізованим репресивним апаратом режиму", - сказав директор із досліджень КВІР в UANI Касра Аарабі.

Також до списку цілей увійшли 23 регіональні бази КВІР-Басидж - по одній у кожному з 22 муніципальних районів Тегерана. Підрозділ "Басідж" є добровільною воєнізованою організацією, її бійці, як пишуть ЗМІ, "на передовій придушення протестів".

У документі згадуються й оперативні підрозділи, які беруть участь у вбивстві протестувальників, зокрема дві ключові бригади: бригада безпеки "Аале-є Мохаммад", що розташована на північному сході Тегерана, і бригада безпеки "Аль-Захра", що базується на південному сході столиці.