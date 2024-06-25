Администрация США раскрыла свое видение стратегии успеха Украины
Обеспечить успех Украины в войне против России можно тремя действиями. Необходимо лишить Москву возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить Украине экономический ущерб.
Об этом заявил помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О'Брайен, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Когда я говорю о стратегии успеха Украины сейчас, речь идет о том, что нужно остановить попытки России прорваться на востоке. И это первый шаг к успеху", – сказал представитель Госдепартамента США.
Он отметил, что это предполагает лишение России возможностей использовать ее огневые рубежи и мешать Украине восстанавливать свою экономику. Достичь такого прогресса можно с достаточным обеспечением украинцев средствами ПВО и другими вооружениями, чтобы страна могла бороться в течение длительного периода.
Впоследствии возникнет момент, когда Россия должна будет задуматься, может ли она продвигаться дальше.
Подытожив вышесказанное представитель Госдепартамента добавил, что определение успеха Украины также состоит, чтобы страна могла в конце концов контролировать всю свою международно признанную территорию.
Напомним, что США не признают Россию государством-спонсором терроризма, поскольку этот статус повлечет за собой ряд негативных последствий, в том числе гуманитарного характера.
Ранее РБК-Украина сообщало, что после завершения переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, страна будет на расстоянии трех шагов к полноценному членству в ЕС.
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