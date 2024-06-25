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Администрация США раскрыла свое видение стратегии успеха Украины

Вторник 25 июня 2024 06:45
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Администрация США раскрыла свое видение стратегии успеха Украины Фото: флаги Украины и США (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Обеспечить успех Украины в войне против России можно тремя действиями. Необходимо лишить Москву возможностей продвигаться на востоке, использовать ближние огневые рубежи и наносить Украине экономический ущерб.

Об этом заявил помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии посол Джеймс О'Брайен, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Когда я говорю о стратегии успеха Украины сейчас, речь идет о том, что нужно остановить попытки России прорваться на востоке. И это первый шаг к успеху", – сказал представитель Госдепартамента США.

Он отметил, что это предполагает лишение России возможностей использовать ее огневые рубежи и мешать Украине восстанавливать свою экономику. Достичь такого прогресса можно с достаточным обеспечением украинцев средствами ПВО и другими вооружениями, чтобы страна могла бороться в течение длительного периода.

Впоследствии возникнет момент, когда Россия должна будет задуматься, может ли она продвигаться дальше.

Подытожив вышесказанное представитель Госдепартамента добавил, что определение успеха Украины также состоит, чтобы страна могла в конце концов контролировать всю свою международно признанную территорию.

Напомним, что США не признают Россию государством-спонсором терроризма, поскольку этот статус повлечет за собой ряд негативных последствий, в том числе гуманитарного характера.

Ранее РБК-Украина сообщало, что после завершения переговоров о вступлении Украины в Европейский союз, страна будет на расстоянии трех шагов к полноценному членству в ЕС.

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