ua en ru
Вт, 25 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба: После переговоров Украина будет на расстоянии трех шагов от членства в ЕС

Вторник 25 июня 2024 04:30
UA EN RU
Кулеба: После переговоров Украина будет на расстоянии трех шагов от членства в ЕС Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

После завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет в трех шагах к полноправному членству в Европейском союзе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД Украины.

По его словам, этими тремя шагами будут:

  1. заключение Европейской комиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;
  2. решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в Европейский союз;
  3. ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

Также Дмитрий Кулеба подчеркнул, что вступление Украины в ЕС станет событием глобального значения для Европы.

"Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, на днях ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина установила рекорд по пути от заявки на членство в ЕС до начала переговоров. Путь продолжительностью чуть более двух лет – был быстрее, чем у любой страны-кандидата в истории.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина готова к участию России во втором Саммите мира, но не хочет прямых контактов с РФ. Дмитрий Кулеба допустил формат участия как во время Черноморской зерновой инициативы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины