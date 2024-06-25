Кулеба: После переговоров Украина будет на расстоянии трех шагов от членства в ЕС
После завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет в трех шагах к полноправному членству в Европейском союзе.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД Украины.
По его словам, этими тремя шагами будут:
- заключение Европейской комиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления;
- решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в Европейский союз;
- ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.
Также Дмитрий Кулеба подчеркнул, что вступление Украины в ЕС станет событием глобального значения для Европы.
"Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", - подчеркнул глава МИД Украины.
Напомним, на днях ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина установила рекорд по пути от заявки на членство в ЕС до начала переговоров. Путь продолжительностью чуть более двух лет – был быстрее, чем у любой страны-кандидата в истории.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина готова к участию России во втором Саммите мира, но не хочет прямых контактов с РФ. Дмитрий Кулеба допустил формат участия как во время Черноморской зерновой инициативы.
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