Кулеба: После переговоров Украина будет на расстоянии трех шагов от членства в ЕС

После завершения переговоров о вступлении в ЕС Украина будет в трех шагах к полноправному членству в Европейском союзе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД Украины.

"Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", - подчеркнул глава МИД Украины.

Также Дмитрий Кулеба подчеркнул, что вступление Украины в ЕС станет событием глобального значения для Европы.

По его словам, этими тремя шагами будут:

Напомним, на днях ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина установила рекорд по пути от заявки на членство в ЕС до начала переговоров. Путь продолжительностью чуть более двух лет – был быстрее, чем у любой страны-кандидата в истории.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина готова к участию России во втором Саммите мира, но не хочет прямых контактов с РФ. Дмитрий Кулеба допустил формат участия как во время Черноморской зерновой инициативы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.